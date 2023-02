Manuel Capasso é o novo reforço do Vasco - Reprodução

Publicado 19/02/2023 12:09

Vasco acerta a contratação do zagueiro Manuel Capasso



: Daniel Ramalho | #VascoDaGama pic.twitter.com/2WD4evnTh5 — Vasco da Gama (@VascodaGama) February 19, 2023 Rio - O Vasco anunciou, na manhã deste domingo, a contratação do zagueiro Manuel Capasso, de 26 anos, que estava no Atlético Tucumán. O defensor argentino é o 11º reforço do time carioca para a temporada e assinou até o fim de 2025.

Capasso está no Rio há alguns dias e marcou presença no Maracanã para assistir aos clássicos com Fluminense e Botafogo. Ele realizou exames médicos nos últimos dias antes de assinar contrato.

O acerto de Capasso com o Vasco aconteceu no fim de janeiro, mas houve atraso por conta da burocracia. Nos últimos dias, Vasco e Atlético Tucumán se reuniram e acertaram os últimos detalhes da contratação. O Gigante da Colina pagou 1,5 milhão de dólares por 50% do jogador.



Na última temporada, Capasso disputou 30 das 43 partidas da equipe, que ficou em quinto lugar no torneio nacional. Ele foi um dos destaques do time.