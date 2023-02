Alex Teixeira fez uma excelente partida e abriu o placar na vitória do Vasco sobre o Botafogo - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 17/02/2023 13:42

Pelo segundo clássico seguido, Alex Teixeira teve boa atuação pelo Vasco e mostra evolução após um 2022 complicado. Em melhor condição física e técnica, o agora meia-atacante tem feito valer a pena a aposta da diretoria da SAF vascaína em renovar seu contrato por mais um ano e celebrou o bom momento.



"Esse ano eu fiz uma pré-temporada, ano passado não pude fazer. Recebi o convite do Vasco e não pude negar, mas não estava nas minhas melhores condições. Agora, o estilo de jogo é outro, eu me sinto mais à vontade e estou muito feliz. A melhor maneira de ter ritmo é jogando", afirmou o jogador, que retornou ao Vasco no meio da Série B, após 13 anos fora do Brasil.



Em seis partidas na temporada, Alex Teixeira tem duas assistências e marcou o primeiro gol em 2023 na vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, no Maracanã. Mais do que os números, a participação em campo é mais efetiva do que na Série B de 2022.

Para ele, a forma de jogar do time de Mauricio Barbieri também contribui para esse crescimento. "O treinador me dá total liberdade e estou conseguindo jogar mais pelo meio. Venho de uma sequência boa, fiz dois bons jogos. Infelizmente, o resultado não veio contra o Fluminense, mas contra o Botafogo, ainda mais pelo gol, foi importante", completou.



Barbieri também explicou como acredita ser melhor utilizar o jogador para que consiga render mais.



"Alex começou a carreira como um atacante de lado, mas agora vem jogando mais como um meia-atacante. E essa é a ideia, que ele flutue no espaço mais próximo ao Pedro Raul, que ele consiga fazer os seus movimentos. Ele vem melhorando a cada jogo, e a gente teve um cuidado especial com ele na pré-temporada e agora estamos colhendo os frutos deste trabalho", avaliou.