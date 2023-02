Barbieri terá 'nova função' no duelo com o Botafogo - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 16/02/2023 15:32

Rio - Mauricio Barbieri terá uma função diferente no Vasco, no clássico com o Botafogo, nesta quinta (16). Como o duelo estava marcado inicialmente para o dia 23 de janeiro, o regulamento prevê que jogadores e treinadores deviam estar inscritos até a antiga data do jogo. Com isso, embora vá comandar a equipe cruzmaltina, Barbieri assinará a súmula como auxiliar técnico.

Por conta deste problema, os auxiliares Claúdio Maldonado e Gustavo Araujo não podem assinar a súmula como treinador, pois também chegaram junto do ex-técnico do Red Bull Bragantino. Com isto, a expectativa é de que Emílio Faro assine a súmula.

Além do treinador, o Vasco terá outro grande problema com essa mesma questão. Isto porque, os goleiros Léo Jardim, Ivan e Thiago Rodrigues não estavam inscritos até a antiga data do confronto. Ou seja, Halls passará a assumir a meta no duelo com o Glorioso.

Vasco da Gama e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira (16), às 20h30, no Maracanã. O confronto é válido pela terceira rodada do Campeonato Carioca