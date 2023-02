Fernando Miguel em ação pelo Vasco - Carlos Gregório Jr / Vasco.com.br

Publicado 15/02/2023 17:26

Rio - Ex-goleiro do Vasco, Fernando Miguel, entrou com uma ação contra o clube para cobrar valores pendentes referentes ao direito de imagem. Segundo a ação, ele tinha um acordo com o Cruzmaltino que não foi cumprido e cobra R$ 726 mil. A equipe ainda não se manifestou a respeito. As informações são do portal "Lance".

Em dezembro de 2021, o Vasco fez um acordo com o goleiro para parcelar o montante de R$ 720 mil. A ideia era que ele fosse pago em 48 parcelas, sendo a primeira em janeiro do ano passado. O Vasco seguiu o acordo nas quatro primeiras, porém, nas outras oito, ficou devendo.

Os advogados de Fernando Miguel tentaram contatar a equipe para que um acordo fosse feito e não precisasse ser resolvido no âmbito jurídico. Porém, o Vasco não se manifestou.

"Importante destacar que o exequente tentou de todas as formas receber o valor devido, sendo que o executado sempre se quedou inerte, alegando crise financeira e impossibilidade de pagar. Logo, é evidente que o exequente tentou receber o que lhe é de direito amigavelmente, todavia, não logrou êxito, razão pela qual não restou alternativa senão o ajuizamento da presente ação judicial", afirma a ação.

Fernando Miguel atualmente joga no Fortaleza, onde foi destaque da equipe no ano passado e continua sendo titular. Pelo Vasco, ele jogou entre 2018 e 2020, tendo feito 122 partidas.