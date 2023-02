São Januário e comunidade da Barreira do Vasco - Marcelo Paulo / Vasco da Gama

São Januário e comunidade da Barreira do VascoMarcelo Paulo / Vasco da Gama

Publicado 16/02/2023 16:22

Com as fortes chuvas que vem assolando o Rio de Janeiro nos últimos dias, muitos moradores de comunidades estão sofrendo com a perda de bens e até mesmo de moradia. Sabendo disso, a torcida organizada "Guerreiros do Almirante", do Vasco, e o portal "News Colina", estão mobilizando um projeto para ajudar os moradores da Barreira que sofreram com a situação climática carioca.

A comunidade foi uma das mais afetadas pelas tempestades, e o projeto até agora tem sido um grande sucesso para reverter essas adversidades. Até agora, mais de 3,5 toneladas de alimentos foram arrecadados, além de kits de higiene básica, camas e alguns colchões. Outra pessoa que contribuiu com a iniciativa foi o streamer Casimiro Miguel, que contribuiu com uma doação de R$ 10 mil.

"Então, a News Colina, há alguns anos, é a maior página de notícias sobre o Vasco no Twitter, tem um alcance gigante. Eles sempre seguiram o perfil da Guerreiros do Almirante e, consequentemente, viram a campanha que nós estamos fazendo. Eles se solidarizaram e entraram em contato para ver alguma forma de nos ajudar. A partir desse primeiro contato, eles começaram uma campanha em conjunto com a Guerreiros do Almirante, fizeram uma divulgação em massa, alcançaram muitas pessoas, inclusive o Casimiro, e tivemos um crescimento gigante nas doações", disse Danni Gonçalves, uma das integrantes da organizada.

As duas organizações disponibilizaram um PIX para quem quiser contribuir com o projeto. Além disso, a associação de moradores da Barreira do Vasco estão aceitando doações de segunda a sexta, das 9 horas até as 17h30. O prédio fica localizado na Praça Carmela Dutra, Nº 54.