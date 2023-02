Marlon Gomes - RAFAEL RIBEIRO / CBF

Publicado 14/02/2023 20:44

Um dos destaques na conquista da Seleção Brasileira Sub-20 no Sul-Americano da categoria, o meia Marlon Gomes se reapresentou ao Vasco nesta terça-feira (14) enquanto se recupera de lesão muscular.

Em entrevista concedida à "VascoTV", o meia, que desfalca o Vasco no clássico com o Botafogo na próxima quinta-feira (16), falou sobre a conquista do título com a Seleção Brasileira e seu retorno ao Cruzmaltino.

"Estou muito feliz com esse momento que estou vivendo. Desfrutei cada momento na seleção brasileira, graças a Deus saímos com o título. Agora é foco total no Vasco", afirmou.

Marlon também falou sobre a expectativa da temporada de 2023 no Gigante da Colina. Revelado nas categorias de base do clube, o meia falou sobre identificação com o clube e a ansiedade de seu retorno aos campos.

"A expectativa é a melhor possível, estava ansioso para voltar, ver os companheiros novos e torcendo também para voltar a sentir o calor da torcida vascaína. Sou cria da base, já tenho identificação enorme com a torcida, então a ansiedade do reencontro é boa e espero que seja da melhor maneira possível", finalizou.