Barros, do Vasco, contra o FluminenseDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 13/02/2023 17:16

O Vasco acabou sendo derrotado pelo rival Fluminense por 2 a 0 no último domingo, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. No entanto, a atuação acabou deixando uma boa impressão, já que a equipe de Maurício Barbieri atuou com alguns desfalques importantes e contou com algumas surpresas. A principal delas foi o meia Barros, de apenas 18 anos, que fez sua estreia como titular no Cruzmaltino.

Cria das categorias de base do Gigante da Colina, Barros teve boa atuação e se destacou pelo papel tático desempenhado. Em sua conta do Instagram, o jovem afirmou que 'foi muita emoção ter seu nome gritado pela torcida' no Maracanã.

"Tive a oportunidade de estrear como titular vestindo a camisa do Vasco na noite de domingo (12). Foi muita emoção ter meu nome gritado pela torcida do Gigante no Maracanã, em uma linda festa feita por aqueles que sempre nos apoiam e estiveram mais uma vez presentes cantando durante os 90 minutos sem parar. Em campo, o resultado não foi o que queríamos, mas estamos no caminho certo e vamos buscar mais. Que honra ser!", afirmou.

Barros fez sua terceira partida na temporada com a camisa do Vasco, mas havia atuado cerca de 30 minutos em suas primeiras partidas. O jovem volante chamou a atenção do treinador Mauricio Barbieri, que pediu sua integração ao plantel profissional durante a pré-temporada.