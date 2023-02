Maurício Barbieri é o técnico do Vasco - FOTO: Daniel RAMALHO/VASCO

O técnico Maurício Barbieri não escondeu a frustração pela derrota do Vasco para o Fluminense por 2 a 0, neste domingo, mas também manteve os pés no chão. Na coletiva, o treinador fez uma análise do jogo, destacou o sentimento de "injustiça" por conta do placar e ressaltou que o Cruz-Maltino está no caminho certo.

"Primeiro eu quero deixar claro para o torcedor que a calma com que vou dizer as coisas não reflete a frustração pelo resultado. Todos nós estamos muito chateados porque queríamos a vitória, e acho que se dedicou, lutou e fez por merecer. Um outro sentimento que nos acompanha é o de injustiça, porque no primeiro tempo eles não chutaram sequer uma bola no gol, e nós tivemos várias oportunidades. Os jogadores fizeram tudo aquilo que foi planejando, e tivemos boas oportunidades de fazer o gol. Claro que enfrentamos uma boa equipe. Nas oportunidades que eles tivera, eles acabaram fazendo o gol", disse Barbieri.

"Então, eu quero voltar a frisar: o sentimento é de frustação, mas a calma na minha fala é na certeza de que estamos construindo algo que vai levar tempo, mas estamos no caminho certo. Se jogássemos outras partidas contra essa mesma equipe da maneira que a gente atuou hoje, com certeza a gente teria muito mais vitórias do que o resultado que aconteceu hoje. A gente está no início do trabalho, pouco tempo, um pouco mais de um mês, e estamos falando de um time que está há um ano junto, foi campeão estadual no ano passado, que tem um projeto mais consolidado. O sentimento de frustração tem que vir acompanhado dessa calma e dessa certeza que a gente precisa evoluir, mas estamos no caminho certo", completou.

Em tempo: agora, o Vasco vira a chave para mais um clássico. O Cruz-Maltino volta a campo na próxima quinta-feira, às 20h30, para enfrentar o Botafogo no Maracanã. A partida é válida pelo jogo atrasado da terceira rodada do Campeonato Carioca.



DIFICULDADES PARA MONTAR O TIME PARA O JOGO

"Já disse e vou repetir: o Fernando é um grande treinador, faz um grande trabalho. Mas também vou repetir: acho que, hoje, a gente merecia um outro resultado, fomos superior na maior parte do jogo. Algumas coisas me deixaram muito felizes. O primeiro ponto foi uma assimilação total do grupo em relação à estratégia que montamos para o jogo com quase pouquíssimos dias para trabalhar. Eles assimilaram, procuraram fazer, acreditaram e fizemos em bom nível".

"A entrada dos meninos porque, querendo ou não, um jogo desse porte sempre com meninos jovens existe um ambiente que a gente nunca sabem como vão responder, e eles responderam de maneira fantástica. O Rodrigo e o Barros foram 'jogadorzaços'. Tenho que enaltecer o trabalho que vem sendo feito com eles na base. Um outro ponto, por mais que eu tenha necessitado fazer mudanças, é o espírito com que a equipe toda encarou o jogo me deixou muito satisfeito. Mais do que uma equipe estamos formando um time, um grupo, uma família muito forte, em que todos se apoiam, se ajudam".

SAÍDA DO PEDRO RAUL



"A gente fez um jogo muito intenso. Algumas trocas que eu fiz não foi nem por questão técnica, foi para tentar manter a intensidade. O Pedro acabou sendo um pouco isso. Até aquele momento, a gente não tinha sofrido o gol ainda, estávamos tendo as oportunidades, principalmente nas transições. Nesse sentido, o Eguinaldo é um menino mais veloz, mais rápido, acabou fazendo uma boa jogada em que serviu o Nenê. Mas foi uma pena, a gente não conseguir fazer o gol. A ideia não era que o jogo terminasse como terminou. Eles mais fechados, e a gente alçando mais bolas na área. Sem dúvida, se eu imaginasse que o jogo fosse para esse caminho, o Pedro poderia ajudar um pouco mais, mas não controlamos todos os cenários. Naquele momento, foi a escolha que eu fiz".

ARBITRAGEM

"Em termos de espetáculo, foi um grande jogo. O único "senão" que faço é em relação à arbitragem. Me desculpa, mas eu acho que não acompanhou o nível. Não é possível colocar um árbitro que nunca apitou um jogo de Série A para fazer um jogo que era efetivamente de Série A, apesar que seja pelo Estadual. Foi muito confuso. Deu falta no Fábio, sendo que foi o Nino que trombou com o goleiro, e uma série de outras coisas. Nesse sentido, volto a reforçar. Acho que todas as equipes têm procurado reforçar o campeonato, assim como a Federação tem se esforçado para valorizar o campeonato. Mas isso também é valorizar o campeonato, colocar profissionais que estejam à altura desses grandes espetáculos".