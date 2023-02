Barbieri - Daniel RAMALHO/VASCO

O Vasco divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Fluminense, que acontece às 18h deste domingo, no Maracanã. A principal ausência é Jair, que, segundo o clube, apresentou dores na coxa esquerda e já realiza tratamento integral.

As opções para o lugar do camisa 8 são Matías Galarza, Rodrigo e Cauan Barros. Este último, inclusive, entrou no lugar de Jair na vitória do Cruz-Maltino sobre o Nova Iguaçu por 2 a o, na semana passada.

As outras baixas são Figueiredo e Robson. O Cruz-Maltino informou que ambos estão com lesão na coxa direita e seguem em tratamento integral.

VEJA OS RELACIONADOS DO VASCO