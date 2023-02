Técnico Mauricio Barbieri terá missão de levar o Vasco ao topo do futebol brasileiro - Daniel RAMALHO/VASCO

Técnico Mauricio Barbieri terá missão de levar o Vasco ao topo do futebol brasileiroDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 10/02/2023 19:07

A dúvida da torcida do Vasco sobre quem será o goleiro titular no duelo contra o Fluminense foi um dos temas da entrevista coletiva do técnico Maurício Barbieri desta sexta-feira. Ivan engatou uma sequência de três jogos seguidos e Léo Jardim ganhou oportunidade no jogo passado, contra o Nova Iguaçu. A tendência, como indicou o treinador, é de que este último se mantenha na meta do Cruz-Maltino para o clássico.

"Em relação aos goleiros, o Léo (Jardim) estreou muito bem contra o Nova Iguaçu. O Ivan veio de uma sequência muito positiva. A tendência é que a gente possa dar uma sequência ao Léo também, da mesma maneira que fizemos com o Ivan. São dois grandes goleiros e fico muito satisfeito de poder ter os dois à disposição", explicou Barbieri.

Fluminense e Vasco se enfrentam no Maracanã, às 18h deste domingo, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. Atualmente, o Tricolor soma 13 pontos e aparece na terceira posição. Já o Cruz-Maltino, que tem um jogo a menos, está na sexta colocação, com 11 pontos.



"Acho que é um jogo desafiador, é um clássico. Todos nós sabemos a proporção que tem todos os clássicos. Então, a gente está animado, motivado com a possibilidade de jogar esse grande jogo e com a expectativa de buscar a vitória", completou.

Mauricio Barbieri Daniel RAMALHO/VASCO

Veja mais declarações de Maurício Barbieri:



FLUMINENSE DE DINIZ

"Acho que não é novidade para ninguém. O Diniz vem fazendo bons trabalhos nos últimos anos, vem fazendo um bom trabalho no Fluminense. Acho que, neste momento, a principal diferença é que do lado de lá existe um trabalho já consolidado, e a gente ainda está num processo de desenvolvimento, de estruturação, de uma forma de jogar, de formação de elenco. Estamos num estágio anterior, vamos dizer assim, de desenvolvimento e consolidação de equipe".

"Em relação a maneira de enfrentar, claro que não vou dizer quais são os pontos que a gente vai abordar (risos), mas é claro que temos que ter uma atenção, especialmente porque a maneira como o Fluminense joga é uma maneira singular ou única dentro do futebol brasileiro. Então, temos que estar atentos, mas, em linhas gerais, é como enfrentar qualquer outra equipe: tentar minimizar ou deixar eles fora daquilo que os deixa confortáveis, explorar os nossos pontos fortes, tentando aliar isso às deficiências deles. Toda equipe tem deficiências e virtudes".

ELENCO DO VASCO HOJE



"Acho que tenho opções (no elenco). Claro que todo treinador quer mais opções sempre. Como eu respondi nas outras perguntas, a gente ainda está com esse processo em aberto da formulação do elenco, as chegadas, as saídas. A gente tem um número de opções já, mas estamos trabalhando para ter mais opções, para qualificar. Eu preciso conhecer mais os jogadores também. Muitas vezes, a minha avaliação inicial pode ser de que um jogador cumpra uma função, e o dia a dia, os treinamentos vão me mostrando que ele é capaz de ter uma versatilidade maior ou, em alguns momentos, até menor. Então, ainda estou nesse processo de estar conhecendo os jogadores e o que temos aqui dentro".

MANUEL CAPASSO

"Esse jogador não é efetivamente jogador do Vasco nesse momento. Então, não tenho como fazer uma avaliação, nem falar sobre. É uma questão que está com a direção. Não tenho como adiantar ou passar mais informações sobre isso. Estou com a cabeça no jogo de domingo e nos jogadores que tenho à disposição".