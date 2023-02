Manuel Capasso teve bom desempenho em 2022 e chamou a atenção do Vasco - Nicolas Reynaga / Tucumán

Publicado 10/02/2023 15:10

Rio - O Vasco finalizou nesta sexta-feira a contratação do zagueiro argentino Manuel Capasso, que estava no Atlético Tucumán. O defensor é aguardado no Rio no próximo domingo para assinar com o time carioca. A informação é do site "GE".

Para ter Capasso, o Vasco irá pagar ao time argentino 1,5 milhão de dólares por 50% dos direitos econômicos do atleta. O contrato dele com o clube carioca irá até o fim de 2025.

O acerto de Capasso com o Vasco aconteceu no fim de janeiro, mas houve atraso por conta da burocracia. Nos últimos dias, Vasco e Atlético Tucumán se reuniram e acertaram os últimos detalhes da contratação.

Na última temporada, Capasso disputou 30 das 43 partidas da equipe, que ficou em quinto lugar no torneio nacional. Ele foi um dos destaques do time.