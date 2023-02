Lelê - Raphael Torres / Volta Redonda

LelêRaphael Torres / Volta Redonda

Publicado 09/02/2023 15:04

Rio - O atacante Lelê, de 25 anos, que defende o Volta Redonda e é o artilheiro do Carioca está perto de ser reforços do Vasco. De acordo com informações da Rádio Globo, o clube carioca encaminhou um acordo para o empréstimo do jogador, que pertence ao Itaboraí Profute.

A proposta do Cruzmaltino é por um empréstimo de um ano, mas o clube carioca se comprometeu a adquirir cerca de 70% dos direitos de Lelê mediante a algumas metas. O atacante tem contrato com o Profute até o fim de 2026 e sua multa é em torno de 8 milhões de euros (cerca de R$ 45 milhões).

De acordo com a Rádio Globo, o Profute recebeu 11 propostas por Lelê. Equipes do Leste Europeu, da Coreia do Sul têm interesse no atleta, além do Goiás. O atacante, de 25 anos, só não irá atuar no Vasco, caso alguma equipe pague a multa rescisória até o fim do Carioca.

Lelê, de 25 anos, tem sete gols em sete pelo Carioca. Ele tem contrato de empréstimo com o Volta Redonda até o fim do Estadual. Antes do Voltaço, o artilheiro atuou pelo Maricá e também pelo Itaboraí Profute, clube que tem contrato definitivo.