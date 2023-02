Maracanã - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 09/02/2023

Rio - A carga disponibilizada pelo Fluminense para o clássico contra o Vasco, no próximo domingo (12), no Maracanã, pela oitava rodada do Campeonato Carioca, apimentou a partida. O Tricolor disponibilizou 50 mil entradas, número bem inferior à capacidade máxima do estádio, e gerou irritação do lado vascaíno, que ficou sem entender a situação.

O Fluminense é o mandante da partida e, por isso, é responsável pela logística de venda. Além da irritação gerada pela quantidade de ingressos disponibilizados, o Vasco também não gostou da diferença de dias do início das vendas entre as torcidas. A venda para os sócios tricolores começaram no último sábado (4), enquanto não-sócios e a torcida do Vasco apenas na última quarta-feira (8).

Vale destacar que a diferença de dias entre sócios e não-sócios realizada pelo Fluminense é algo comum. O ato é feito de acordo com a prioridade dos planos. Todos os planos têm direito a realizar a compra antes da abertura da venda geral - incluindo a torcida visitante.

Em poucas horas de venda, a torcida do Vasco esgotou os ingressos do setor Norte, destinado para a torcida visitante. O Fluminense também informou que as entradas para os setores mistos também estavam esgotados. Sendo assim, restam bilhetes apenas para o setor Sul, destinado aos torcedores tricolores. Em nota, o Vasco lamentou toda a situação.

Confira a nota oficial:

"O Vasco enfrenta o Fluminense neste domingo (12/02), às 18 horas, como visitante no Maracanã. A carga total de ingressos disponibilizada pelo adversário para a partida foi de 50 mil, com as vendas online para a torcida vascaína sendo iniciadas na manhã desta quarta-feira (08/02).



Disposta a apoiar o time na busca de mais um resultado positivo no Campeonato Carioca, a torcida cruzmaltina adquiriu em massa ingressos no período da manhã, o que provocou uma instabilidade no site de vendas e reclamações de sócios e torcedores. O Vasco foi informado pelo Fluminense que os ingressos para os setores Norte (exclusivo para torcida do Vasco) e para os setores Leste inferior e Maracanã Mais, que são de torcida mista, estão esgotados.



Por fim, vale esclarecer que a comercialização de ingressos para o clássico foi feita para os torcedores cruzmaltinos de forma online por uma empresa parceira do adversário em virtude do mesmo ser o mandante da partida. O Vasco, portanto, não foi responsável pela estratégia de venda de ingressos para a partida."