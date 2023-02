Antony Menezes deixa o Vasco após 12 anos - Mateus Lima/Vasco

Publicado 08/02/2023 20:52

Depois de deixar a categoria feminina de lado nos últimos anos em um claro descaso, o Vasco decidiu trocar tudo e iniciar uma reformulação no setor para o ano de 2023. O primeiro passo foi a decisão de demitir o treinador Antony Menezes, que estava no Cruzmaltino desde 2011. A informação é do "ge".

A saída do treinador é apenas o começo de uma reformulação total, que deve trocar desde o comandante da gestão da modalidade feminina até integrantes do elenco profissional. Outros funcionários também serão desligados nos próximos dias.

O ano de 2022 marcou o pior ponto do futebol feminino do Vasco nos últimos anos e expôs a falta de planejamento do clube com a modalidade. Com meses de salários atrasados, pouco investimento e estrutura escassa, o Cruzmaltino ficou em último lugar no seu grupo e foi rebaixado para a Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino.

"O Vasco está sempre anos atrás. Sempre se deu um jeitinho, mas ano passado não teve jeitinho e acabou com a queda para a Série A3", afirmou um funcionário ao "ge".

A última gestão do futebol feminino não conseguiu chegar a um acordo com a diretoria sobre o planejamento para a modalidade, com apenas R$ 2 milhões de orçamento para todo o ano de 2022. A expectativa é que a nova gestão inicie um novo planejamento em sincronia com a diretoria e a SAF.