Luiz Mello e Silvio de AlmeidaDivulgação/Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania

Publicado 08/02/2023 14:50 | Atualizado 08/02/2023 14:53

Após a vitória do Vasco contra o Nova Iguaçu por 2 a 0 em Brasília, na última terça-feira (07), a diretoria do Cruzmaltino marcou presença em um encontro com ministros do Governo Federal na capital do Distrito Federal. A reunião foi com intuito de reforçar o compromisso do clube na luta pelas causas sociais, honrando o manifesto que defende os ideais respeito, igualdade e inclusão.

Representado pelo CEO Luiz Mello, a diretoria jurídica Gisele Cabrera e pelo diretor de comunicação Felippe Costa, a diretoria se encontrou com três ministros. A primeira reunião foi com Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial, depois com Silvio de Almeida, ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, e com Ana Moser, ministra dos esportes.

"O Vasco entende que não adianta só ter o discurso. É preciso também ter ações. Por essa razão, após a publicação do manifesto reforçando o que vai ser o Vasco nos próximos 100 anos, nos reunimos com o Governo Federal e nos colocamos à disposição para implementar ações afirmativas e que sigam os ideais que defendemos no manifesto", afirmou Luiz Mello.

Além disso, o encontro com a ministra Ana Mozer serviu para a apresentação de ideias para projetos que incentivem ao esporte, visando as comunidades Barreira do Vasco, Tuiuti e Cidade de Deus. Mozer colocou o Governo Federal à disposição do clube para idealizar a parceria.

"Priorizamos nesse primeiro momento os encontros com a ministra Anielle Franco, com o ministro Silvio Almeida e com a ministra Ana Moser por entendermos que esses três ministérios são estratégicos para que o clube consiga tirar do papel projetos ligados ao manifesto. Ficamos feliz em saber que o Governo Federal irá ajudar na realização das ideais que Vasco pretende desempenhar nos próximos anos na busca por Respeito, Igualdade e Inclusão", finalizou.