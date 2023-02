Gabriel Pec marcou mais um gol pelo Vasco - FOTO: Daniel RAMALHO/VASCO

Gabriel Pec marcou mais um gol pelo VascoFOTO: Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 07/02/2023 23:15

O Vasco venceu mais uma no Campeonato Carioca e segue na cola do G4. Nesta terça-feira, o Cruz-Maltino bateu o Nova Iguaçu por 2 a 0 no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela sétima rodada da competição. Jair e Gabriel Pec, artilheiro do time no Estadual, marcaram os gols do jogo.

Com o resultado, o Vasco aparece na sexta colocação, com 11 pontos conquistados - dois a menos do que o Volta Redonda, primeiro time dentro do G4. Já o Nova Iguaçu segue com seis pontos e aparece na décima posição.

Agora, as duas equipes viram a chave para a oitava rodada do Campeonato Carioca. O Nova Iguaçu tem compromisso no próximo sábado, às 15h30, para enfrentar a Portuguesa no Estádio Janio Moraes. Já o Vasco volta a campo no próximo domingo, às 18h, para enfrentar o Fluminense no Maracanã.

Lance da partida entre Nova Iguacu e Vasco da Gama no Estadio Mane Garrincha em Brasilia em 07 de fevereiro de 2023. Foto: Daniel RAMALHO/VASCO Daniel RAMALHO/VASCO

O JOGO

Os primeiros 20 minutos de partida foram marcados por muita movimentação dos dois times, mas pouca eficiência. Nesse cenário, os goleiros de Nova Iguaçu e Vasco praticamente não tiveram que trabalhar.

O cenário mudou de figura após a para técnica. O Cruz-Maltino finalmente passou a incomodar Max e, após pelo menos três boas chances criadas, o gol saiu.

Aos 50 minutos, no último lance do primeiro tempo, Erick Marcus cruzou para Pedro Raul, que descolou um lindo passe de cabeça para Jair ficar cara a cara com o goleiro. O volante teve frieza para driblar Max e empurrar a bola para fundo das redes.

No segundo tempo, o Vasco aumentou ainda mais a intensidade e ditou o ritmo do confronto. Com a partida dominada e a facilidade para encontrar espaços, o time de Maurício Barbieri não teve dificuldade para ampliar a vantagem.

Aos 27 minutos, Jair descolou ótimo passe para Alex Teixeira, que estava dentro da área. O camisa 7 driblou Bruninho e cruzou na medida para Gabriel Pec finalizar e fazer o segundo do Cruz-Maltino na partida. Este foi o quarto gol do atacante em quatro partidas disputadas no Estadual.

Recuperado de um problema físico, Nenê voltou a ser relacionado e foi titular na vitória do Vasco sobre o Nova Iguaçu Daniel RAMALHO/VASCO

FICHA TÉCNICA

Nova Iguaçu x Vasco



Data e Hora: 07/02/2023, às 21h10

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Árbitro: Tarcizo Pinheiro Caetano



Cartões amarelos: Matheus Alves, Léo Índio e Bruninho (NIG) / De Lucca, Erick Marcus e Léo (VAS)

Cartões vermelhos: -

Gols: Jair (0-1)(50'/2ºT) / Gabriel Pec (0-2)(27'/2ºT)

NOVA IGUAÇU (Técnico: Carlos Vitor)

Max; Léo Fernandes, Michel, Gabriel Pinheiro (Matheus Alves, Intervalo) e Bruninho; Léo Índio, Gustavo Nicola (Paulo Henrique, Intervalo) e Marquinhos; Andrey (Breno, 28'/2ºT), Andrezinho (Ewerton, Intervalo) e Nathan Palafoz (Léo Bala, 20'/2ºT).

VASCO (Técnico: Maurício Barbieri)

Leo Jardim; Puma (Paulinho, 43'/2]T), Miranda, Léo e Lucas Piton; De Lucca, Jair (Barros e Nenê (Alex Teixeira, 20'/2ºT); Gabriel Pec, Erick Marcus (Luca Orellano, 20'/2ºT) e Pedro Raul (Eguinaldo, 43'/2ºT).