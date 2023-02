Lelê, atacante do Volta Redonda - Divulgação

Lelê, atacante do Volta RedondaDivulgação

Publicado 09/02/2023 07:00

Rio - Artilheiro do Campeonato Carioca com sete gols, o atacante Lelê, do Volta Redonda, tem despertado o interesse de diversos clubes do futebol brasileiro. O jogador, de 25 anos, tem sido um carrasco dos grandes e marcou contra o Vasco, Botafogo e Fluminense. O sucesso, no entanto, não surpreende o técnico Marcus Alexandre, que foi responsável por lapidar o atleta em sua passagem pelo Maricá entre 2020 e 2021.

"O Lelê era um jogador de lado de campo e se destacava pela força e velocidade. Percebi que tinha potencial para jogar mais centralizado. Iniciamos o trabalho em 2020 e ele rapidamente se destacou. Na temporada seguinte, ele foi o artilheiro da equipe e ajudou na classificação para a Copa do Brasil", disse o treinador em entrevista ao O DIA.

Lelê foi contratado pelo Maricá junto ao Itaboraí Profute, por empréstimo, em 2020. O atacante chamou a atenção após se destacar na semifinal da Série A2 do Carioca. No Itaboraí Profute, marcou 26 gols em 40 jogos. Já pelo Maricá, fez 15 em 36 partidas, e foi fundamental na campanha do vice-campeonato da Copa Rio diante do Pérolas Negras, que resultou em uma vaga na Copa do Brasil de 2022.

"Ele é um dos melhores atacantes que trabalham por dentro. Não vejo ele trabalhando mais pelo lado. Tem um repertório muito vasto. Ele consegue finalizar muito bem e melhorou muito a qualidade da finalização. Vejo um potencial muito grande nele. Tenho certeza que vai ajudar qualquer grande equipe com o futebol dele", completou Marcus Alexandre, que atualmente está no Parintis, do Amazonas.

Após o sucesso no Itaboraí Profute e Maricá, Lelê foi emprestado ao Volta Redonda no início de 2022, onde soma 22 gols em 57 jogos disputados. O jogador tem contrato com o Voltaço até o dia 10 de abril deste ano. Já o vínculo com o clube de Itaboraí é válido até maio de 2026. O Vasco é o principal interessado e tem negociações avançadas para contratá-lo por empréstimo até o fim de 2023.