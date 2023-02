Jaqueana Correa é a nova treinadora do Vasco - CRF/Divulgação

Publicado 09/02/2023 16:17

A reformulação no futebol feminino do Vasco começou com força e as novas caras começam a aparecer. Segundo o "ge", o Cruzmaltino acertou a contratação de Jaqueane Correa, que irá assumir o comando da equipe principal feminina do Gigante da Colina.



Jaqueane, de 28 anos, é uma velha conhecida em São Januário pois exerceu a função de preparadora física do futebol feminino até 2019. Desde 2021, ela trabalhava no rival Flamengo como auxiliar técnica, mas optou por retornar ao Gigante da Colina para assumir o comando da nova fase do departamento.

Nesta quinta-feira (9), o Vasco oficializou a reformulação no departamento de futebol feminino. Ao todo, o diretor Raphael Milenas, o treinador Antony Menezes, o treinador do sub-20 Leonardo Santos, a auxiliar técnica Pretinha e o preparador físico Luí Toledo deixaram o quadro de funcionários do clube.



O ano de 2022 marcou o pior ponto do futebol feminino do Vasco nos últimos anos e expôs a falta de planejamento do clube com a modalidade. Com meses de salários atrasados, pouco investimento e estrutura escassa, o Cruzmaltino ficou em último lugar no seu grupo e foi rebaixado para a Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino.