Alexander atuará pelo Avaí até o fim de 2023Foto: Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 09/02/2023 11:20

Rio - O Vasco acertou a transferência do goleiro Alexander para o Avaí. O jogador, de 23 anos, assinará contrato com o clube catarinense até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro, com opção de compra. Ele chegará em Florianópolis ainda nesta quinta-feira para fazer exames médicos.

Alexander, que tem vínculo com o Vasco até o fim de 2025, ficou fora dos planos do técnico Maurício Barbieri para esta temporada. Após as contratações da primeira janela de transferências de 2023, o Cruzmaltino se viu com cinco opções para a posição de goleiro. O clube, que já contava com Alexandre Fintelman e Hedhe Halls, também contratou Léo Jardim e Ivan.

O Vasco, portanto, estava à procura de uma solução para os jogadores que não iriam atuar. Além disso, o empréstimo irá servir como rodagem para Alexander, uma vez que será a primeira experiência do jogador longe do clube carioca.

Ao todo, Alexander tem quatro jogos pelo time principal do Vasco, sendo três em 2019 e um em abril de 2022, quando o clube venceu a Ponte Preta pela Série B do Brasileirão. Ele também atuou como titular no amistoso contra o River Plate, na Flórida.