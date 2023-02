Gabriel Neves foi procurado por Vasco e Cruzeiro - Divulgação/SPFC

Publicado 09/02/2023 15:17

O Vasco segue mapeando o mercado em busca de novas contratações para reforçar algumas posições consideradas necessitadas no elenco. O clube entrou em contato com o São Paulo sobre a disponibilidade do volante Gabriel Neves, mas o clube paulista sequer quis conversar sobre a saída do atleta. A informação é do "Goal".

Com apenas um jogo disputado na temporada e com a imagem arranhada com a torcida tricolor, o Vasco identificou uma oportunidade de mercado na possível contratação do volante uruguaio. No entanto, o São Paulo não quis nem ouvir a proposta e garantiu que o atleta não será negociado nessa janela de transferências. Além do Vasco, o Cruzeiro também tentou a contratação e recebeu a mesma resposta.

A ideia é que Gabriel Neves, mesmo que ainda não esteja sendo aproveitado, tenha mais minutos em 2023 e justifique o investimento de R$ 8 milhões do clube paulista. Aos 25 anos, o volante fez apenas 72 minutos até então na temporada.

Neves chegou ao São Paulo em agosto de 2021 após ser indicado pelo então treinador Hernán Crespo, mas só foi adquirido em definitivo em dezembro de 2022. Ele tem contrato com o clube paulista até dezembro de 2025.