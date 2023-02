Lucas Figueiredo - Daniel Ramalho / Vasco

Lucas FigueiredoDaniel Ramalho / Vasco

Publicado 09/02/2023 19:06

O Vasco sofreu um duro golpe nesta quinta-feira (9) ao perder dois jogadores importantes para o clássico contra o Fluminense, no próximo domingo (12). O zagueiro Robson e o atacante Figueiredo passaram por exames e tiveram lesões musculares detectadas pelo departamento médico do clube.

Robson vem lidando com dores musculares desde o jogo contra o Volta Redonda, enquanto Figueiredo acabou se lesionando durante o treino, no último domingo. A expectativa é que ambos se recuperem em duas semanas, desfalcando a equipe também no clássico contra o Botafogo.

Oficialmente, o Vasco não informa uma estimativa do tempo de recuperação e ambos serão avaliados diariamente pelo departamento médico. Os dois jogadores já iniciaram o tratamento nesta quinta-feira.

Na ausência de Robson, o zagueiro Miranda vem atuando como titular ao lado de Léo na defesa vascaína. No entanto, Maurício Barbieri terá três opções para substituir Figueiredo: Erick Marcus, Orellano e Eguinaldo. Contra o Nova Iguaçu, o primeiro foi escolhido, mas o argentino pode ganhar a titularidade.