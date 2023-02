Léo Jardim é goleiro do Vasco - FOTO: Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 09/02/2023 22:07

Publicado 09/02/2023 22:07

Léo Jardim foi só elogios ao projeto do Vasco. Nesta quinta-feira, em entrevista à Vasco TV, o goleiro classificou o plano como "muito ambicioso" e "grandioso" e ainda destacou que qualquer jogador gostaria de fazer parte.

"Como eu falei em outras entrevistas, o fato de ser uma camisa tão pesada e uma camisa tão conhecida tanto no Brasil quanto no mundo. Isso mexe com a cabeça de qualquer jogador. Como eu falei, é um projeto muito ambicioso, um projeto grandioso. Qualquer jogador gostaria de fazer parte de um projeto de uma reconstrução como essa em um clube como o Vasco. Então, acho que meu motivo está bem explicito", disse Léo Jardim.

O goleiro, vale lembrar, foi o décimo reforço do Cruz-Maltino para a temporada. Ele é cria das divisões de base do Olé Brasil-SP e do Grêmio e estava no futebol europeu desde a temporada 2018/19. Anunciado como reforço do Vasco há duas semanas, Léo Jardim firmou contrato válido até dezembro de 2025.

"Tem feito uns dias bem quentes aqui. Mas a adaptação tem sido bem tranquila, o pessoal tem me ajudado bastante também. E nada como estar em casa. Para mim, tem sido muito bom poder estar de volta ao Brasil e estar aqui no Vasco. Estou muito feliz e a adaptação tem sido muito tranquila", contou o goleiro.