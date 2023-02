Manuel Capasso desembarca no Rio de Janeiro essa semana para assinar contrato com o Vasco - Pablo Villan / Divulgação

Publicado 10/02/2023 13:13

Rio - A contratação do zagueiro Manuel Capasso já se transformou em uma novela para o Vasco. Porém, de acordo com o presidente do Atlético Tucumán, a situação deverá se desenvolver positivamente para o clube carioca ainda nesta sexta-feira.

"Manuel Capasso vai para o Vasco da Gama. Hoje (sexta) vamos solucionar o tema de sua transferência", garantiu Mario Leito em entrevista à Rádio Del Prata.

A negociação entre Vasco e o zagueiro vem se arrastando desde o fim do mês passado. Capasso já deixou claro que não deseja permanecer no Tucumán e já se despediu do clube argentino, porém, sua chegada ao Rio acabou adiada.

O zagueiro, de 26 anos, vai para sua primeira experiência longe da Argentina. Além do Tucumán, ele já defendeu o Platense, o Acassuso, o Aldosivi, o Defensa y Justicia e o Newell's Old Boys.