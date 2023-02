Novos integrantes da comissão técnica do futebol feminino no Vasco - Matheus Lima/Vasco

Publicado 10/02/2023 16:46

Depois de oficializar o início da reformulação no departamento de futebol feminino na última quinta-feira (9), o Vasco emitiu um comunicado nesta sexta-feira (10) confirmando os novos integrantes da pasta no clube para a temporada de 2023.



O clube carioca anunciou a chegada de Tatiele Silveira para a função de coordenadora geral, Jaqueane Correa como nova treinadora, Gabriel Tinoco como auxiliar técnico e a supervisora Amanda Eskinazi. Os três últimos nomes já trabalharam anteriormente no Gigante da Colina.



"Estou muito feliz e lisonjeada por vestir essa camisa de tanto peso, o Vasco tem uma história de pioneirismo no futebol feminino também e vai ser muito especial fazer parte dela agora. A expectativa é de uma temporada de muito trabalho e novas perspectivas para levar o Gigante de volta ao seu caminho vitórias e conquistas", afirmou Tatiele, nova coordenadora.

Jaqueane, de 28 anos, é uma velha conhecida em São Januário pois exerceu a função de preparadora física do futebol feminino até 2019. Desde 2021, ela trabalhava no rival Flamengo como auxiliar técnica, mas optou por retornar ao Gigante da Colina para assumir o comando da nova fase do departamento.



O ano de 2022 marcou o pior ponto do futebol feminino do Vasco nos últimos anos e expôs a falta de planejamento do clube com a modalidade. Com meses de salários atrasados, pouco investimento e estrutura escassa, o Cruzmaltino ficou em último lugar no seu grupo e foi rebaixado para a Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino.