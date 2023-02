Maurício Barbieri é o técnico do Vasco - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 12/02/2023 17:20 | Atualizado 12/02/2023 17:26

O Vasco está escalado para enfrentar o Fluminense no Maracanã, às 18h deste domingo, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. O jogo terá transmissão ao vivo da Band e da BandSports.

Para o confronto, o técnico Maurício Barbieri promoveu mudanças no meio de campo e no ataque. Em relação ao último jogo, saem De Lucca, Jair, Nenê e Erick Marcus para as entradas de Rodrigo, Cauan Barros, Galarza e Alex Teixeira.

Vale lembrar que Jair sequer foi relacionado porque apresentou dores na coxa esquerda. Os outros desfalques são Figueiredo e Robson, que estão com lesão na coxa direita.

Dessa forma, o Vasco vai a campo com: Léo Jardim; Puma, Miranda, Léo e Lucas Piton; Rodrigo, Cauan Barros, Matías Galarza e Alex Teixeira; Gabriel Pec e Pedro Raul.