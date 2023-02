Manuel Capasso teve bom desempenho em 2022 e chamou a atenção do Vasco - Nicolas Reynaga / Tucumán

Publicado 12/02/2023 17:41

Rio - Novo reforço do Vasco, o zagueiro Manuel Capasso desembarcou no Rio na tarde deste domingo (12) para assinar com o clube. Ainda no Aeroporto do Galeão, o defensor argentino, em entrevista ao "GE", se mostrou animado com o novo desafio na carreira.

"Estou muito contente. Foi uma espera longa, mas agora estou aqui, então, é começar a trabalhar. Demorou, pois teve algo entre os clubes. Sempre tive a vontade de vir, e tudo se resolveu", afirmou Capasso.

"Estava treinando, estou pronto para o que o treinador precisar. (O Vasco) É um time muito grande, muito conhecido. Olhei alguns jogos nos últimos dias. Espero ajudar meus companheiros em breve. Espero que (os torcedores) me recebam bem, chego com muita vontade. Vou deixar tudo dentro de campo", completou.

Do aeroporto, Capasso seguiu para o Maracanã, onde acompanhará o clássico de logo mais contra o Fluminense. O zagueiro realizará exames médicos nesta segunda (12) e, em seguida, assinará com o Gigante da Colina até o fim de 2025.