Vasco caiu mais uma vez num clássico: retrospecto recente é muito ruim MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 13/02/2023 11:49

O Vasco foi melhor do que o Fluminense na maior parte do jogo de domingo, mas foi incompetente nas finalizações e perdeu mais um clássico, agora por 2 a 0, aumentando o seu retrospecto negativo contra os rivais. Já são nove partidas sem vitória e o Cruz-Maltino terá o duelo contra o Botafogo, quinta-feira às 20h no Maracanã, para acabar com o incômodo jejum.

O próximo adversário, inclusive, foi o último a ser derrotado pelo Vasco, que fez 1 a 0 no primeiro confronto da final da Taça Rio de 2021, em 16 de maio.



Vasco mal nos últimos clássicos



Desde então, são incríveis nove derrotas em clássicos, com apenas um gol marcado e 16 sofridos.



Nesse período, o Vasco perdeu duas vezes para o Fluminense (ambas por 2 a 0) e três para o Flamengo (duas por 1 a 0 e outra por 2 a 1).



E o Botafogo foi quem mais venceu: quatro jogos (dois por 1 a 0, um por 2 a 0 e uma goleada por 4 a 0).



Uma vitória em 21 jogos contra o Flamengo



A má fase do Vasco nos clássicos não é de agora. A derrota para o Fluminense foi mais uma de um jejum de sete partidas contra o adversário.



A última vitória do Cruz-Maltino sobre o Tricolor foi em 20 de julho de 2019: 2 a 1 pelo Brasileirão. Desde então, são quatro derrotas e três empates, com apenas três gols marcados e 10 sofridos.



Já contra o Flamengo, a última vitória veio em 15 de abril de 2021, pelo Carioca. O problema é que esse foi o único resultado positivo nas últimas 21 partidas do confronto: são incríveis 11 derrotas e nove empates contra o maior rival.