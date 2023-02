Camisas do Vasco autografadas pelo elenco podem ajudar vítimas da chuva - Divulgação

Camisas do Vasco autografadas pelo elenco podem ajudar vítimas da chuvaDivulgação

Publicado 13/02/2023 16:46

Quatro camisas do Vasco utilizadas por jogadores no clássico com o Fluminense estão em leilão para ajudar vítimas das chuvas do dia 7 de fevereiro na Barreira do Vasco, comunidade vizinha a São Januário.

Em parceria com a Play For a Cause, o leilão das camisas do Vasco teve lances iniciais de R$ 900, mas algumas delas já superam os R$2 mil. O leilão ficará no ar, no site play.foracause.com.br, até quinta-feira (16).



Além dos autógrafos do elenco, as camisas têm o patch do Manifesto, que tem como base “Respeito, Igualdade e Inclusão” e representa o posicionamento do Vasco nos 100 anos de Camisas Negras.



É hora de agir! Precisamos ajudar essas pessoas o mais rápido possível, pois muita gente perdeu tudo. Não é a primeira vez que a Play For a Cause e o Vasco apoiam causas como estas. Ano passado, por exemplo, fizemos uma grande mobilização para arrecadar recursos para Petrópolis e Pernambuco - regiões que foram gravemente afetadas pelas fortes chuvas, por exemplo”, disse o CEO e fundador da Play For a Cause, André Georges.