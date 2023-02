Alex Teixeira - Daniel RAMALHO/VASCO

Rio - Contratado no ano passado como principal estrela do Vasco para a disputa da Série B, Alex Teixeira, de 33 anos, não demonstrou dentro de campo o futebol esperado. Apesar disso, teve seu contrato renovado até o fim de 2023. No primeiro grande desafio da temporada atual, no clássico, contra o Fluminense, o veterano teve bom desempenho e deu esperanças para os torcedores vascaínos.

Apesar da derrota para o rival por 2 a 0, o Vasco teve superioridade em boa parte da partida. E Alex Teixeira foi um dos principais jogadores da equipe, ao lado Gabriel Pec, que voltou a se destacar. O bom rendimento do jogador recebeu elogios de Mauricio Barbieri.

"Alex também fez um grande jogo. A situação estratégica que estabelecemos também favoreceu e explorou o melhor dele. Fizemos uma grande partida, é uma pena que não conseguimos o resultado que a gente esperava", afirmou Mauricio Barbieri.

Desde que voltou ao Vasco, Alex Teixeira entrou em campo em 20 jogos, fez dois gols e deu três assistências. Na temporada atual, ele ainda não deixou sua marca com a camisa do clube carioca.