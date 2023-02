Jair - Daniel RAMALHO/VASCO

JairDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 13/02/2023 12:46

Rio - Ausente no clássico contra o Fluminense, o volante Jair seguirá desfalcando o Vasco no próximo compromisso do Carioca. O jogador, de 28 anos, foi diagnosticado com uma lesão na coxa esquerda e não terá condições de encarar o Botafogo na próxima quinta-feira.

O volante foi contratado pelo Vasco junto ao Atlético-MG. Até o momento, o jogador entrou em campo em três oportunidades e fez um gol. O exame realizado neste fim de semana apontou lesão de grau I, cuja recuperação leva de uma a três semanas. As informações são do portal "globoesporte.com".

Em sexto lugar no Carioca, o Vasco tem apenas mais quatro jogos antes do fim da primeira fase. A equipe precisa vencer o clássico para seguir com chances de se classificar para a semifinal da competição.