Vasco enfrentou o Nova Iguaçu em Brasília - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 13/02/2023 19:22

Rio - O jogo do Vasco pela primeira fase da Copa do Brasil, contra o Trem-AP, marcado para o dia 23 de fevereiro, às 21h30, será realizado no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A informação foi confirmada pelo Grupo Metrópoles, responsável por levar o duelo para a capital federal.

O mandante da partida será o time amapaense. Na primeira fase, os duelos serão disputados em jogos únicos, com mando da equipe de posicionamento inferior no ranking da CBF. Quem vencer já garante vaga na segunda fase da Copa do Brasil. Por ser o visitante, o Vasco terá a vantagem do empate.

Será a segunda vez neste início de ano que o Vasco joga em Brasília. No último dia 7, o Gigante da Colina enfrentou o Nova Iguaçu, no Mané Garrincha, e venceu por 2 a 0, em jogo válido pelo Campeonato Carioca.