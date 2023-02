Alex Teixeira - Daniel RAMALHO/VASCO

Depois de um ano abaixo do esperado, o início de 2023 de Alex Teixeira está rendendo elogios. Durante a derrota para o Fluminense por 2 a 0, no último domingo (12), o atacante foi um dos principais destaques do jogo e já anima os torcedores para o restante da temporada.

Em entrevista concedida à "VascoTV", Alex Teixeira fez uma análise de sua primeira temporada do retorno ao Vasco e confessou a dificuldade de atuar sem uma pré-temporada. O Cria da Colina manifestou seu esforço para alcançar uma melhora em campo e a vontade de dar alegrias ao torcedor.

"O ano passado foi duro para mim. Eu estava de férias e recebi esse convite. O Vasco é minha casa, onde eu cresci. Eu vinha de férias e foram quatro meses difíceis para mim no ano passado. Esse ano é totalmente diferente. Estou conseguindo fazer uma pré-temporada com jogos, e isso tem me deixado mais confiante. Procuro dar o meu máximo. E a cada dia acho que estou melhor e acho até o final do ano vou conseguir dar muitas alegrias para o Vasco da Gama", afirmou.

Alex também fez uma análise rápida sobre a derrota sofrida para o rival tricolor por 2 a 0, com dois gols do ex-vascaíno Germán Cano. Segundo o atacante, o resultado não foi condizente com a partida.

"Fizemos uma boa partida no geral. O resultado não condiz com o que foi o jogo. Tivemos muitas chances. Serve de aprendizado, mas no geral o grupo todo fez uma boa partida", concluiu.