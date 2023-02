Vasco foi rebaixado quatro vezes - MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 14/02/2023 14:41

Rio - Os clubes da Série A do Brasileiro vão discutir nesta terça-feira (14), durante o Conselho Técnico, a mudança no número de clubes rebaixados na competição. A ideia para diminuir de quatro para três equipes tem o aval da maioria dos clubes, mas precisa da aprovação da CBF para ser incluída no regulamento.

Entretanto, a ideia não deve contar com o apoio de alguns clubes da Série B, já que as chances de acesso para a elite do Brasileirão seriam reduzidas. Por outro lado, outros veem de forma positiva o aumento nas chances de permanência, caso os números de rebaixados para a terceira divisão também sejam reduzidos.



Mas e se apenas três clubes fossem rebaixados desde a primeira edição dos pontos corridos? A pesquisa realizada pelo O DIA aponta que a história de alguns clubes teria sido muito diferente. Cruzeiro, Vasco e Grêmio, por exemplo, teriam escapado do rebaixamento em 2019, 2020 e 2021, respectivamente. O Internacional em 2016 e o Corinthians em 2007, também.

Desta forma, o Vasco teria um rebaixamento a menos na conta, já que as quedas em 2009, 2013 e 2015 não sofreriam alterações. O Grêmio, por outro lado, teria apenas uma queda nos pontos corridos, em 2004 (também caiu em 1991, quando o regulamento era diferente). Já o Corinthians, Internacional e Cruzeiro não teriam rebaixamentos em sua história. Palmeiras em 2012 e Botafogo em 2014 não teriam escapado.

Veja os clubes que escapariam do rebaixamento (nos pontos corridos):

2022 - Ceará

2021 - Grêmio

2020 - Vasco

2019 - Cruzeiro

2018 - América-MG

2017 - Coritiba

2016 - Internacional

2015 - Avaí

2014 - Vitória

2013 - Portuguesa

2012 - Sport

2011 - Athletico-PR

2010 - Vitória

2009 - Coritiba

2008 - Figueirense

2007 - Corinthians

2006 - Ponte Preta

2005 - Coritiba

2004 - Criciúma