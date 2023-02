Prédio da CBF, no Rio de Janeiro - Divulgação / CBF

Publicado 13/02/2023 18:46

Rio - O Brasileirão deste ano poderá contar com uma grande novidade em seu formato. De acordo com o portal "UOL", clubes das Séries A e B do Brasileirão fizeram um debate intenso ao longo dos últimos dias sobre a possibilidade de reduzir o número de rebaixados no torneio, de quatro para três times. A tendência é que a proposta seja colocada para votação nesta terça-feira (14), no Conselho Técnico da Primeira Divisão.

Segundo o veículo, ainda não há unanimidade sobre a pauta, mas alguns clubes grandes se manifestaram a favor. Um dos motivos é o fato de a edição de 2023 contar com todos os times mais tradicionais do Brasil, o que não acontecia há anos.

O argumento que será utilizado para propor a redução é de que as ligas mais importantes do mundo, como a Premier League e a Bundesliga, contam com apenas três rebaixados. No Brasil, 20% dos clubes que disputam o campeonato terminam rebaixados, o que, na opinião de dirigentes, causa instabilidade financeira nas instituições.

A ideia dos clubes é aplicar a mudança já no Brasileirão deste ano. No entanto, seria necessário mudar o regulamento das Séries A e B. Por isso, há um debate jurídico para saber se seria possível a aplicação imediata ou se ficaria para 2024, em caso de aprovação.