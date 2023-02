Neto aproveitou, ainda, para rasgar elogios a Abel Ferreira - Reprodução

Neto aproveitou, ainda, para rasgar elogios a Abel FerreiraReprodução

Publicado 13/02/2023 17:30

Rio - O apresentador Neto detonou os espanhóis pelos recorrentes casos de racismo envolvendo o brasileiro Vinicius Jr. Durante o "Os Donos da Bola", da "Band", desta segunda-feira, o ex-jogador citou jogadores que serão importantes para a Seleção Brasileira e, ao falar o nome do atacante do Real Madrid, se indignou novamente com a situação.



"Pedro, Gabigol, Vitor Roque, Vinícius Júnior. Por sinal, será que ninguém vai parar essa liga (Campeonato Espanhol)? Espanhóis racistas, cambada de vagabundo. Ah, se fosse aqui. Se nós fizéssemos qualquer tipo de preconceito contra os estrangeiros que trabalham aqui, seríamos xenofóbicos. No mundo de hoje, esse pessoal tem que ter esse entendimento. Vamos ver quem vai ser o próximo treinador da Seleção de Pelé, Jairzinho e Rivelino", disparou.

A menção ao próximo técnico da Seleção Brasileira no final da fala pode ter relação com críticas feitas pelo apresentador a um dos cotados para o cargo, o italiano Carlo Ancelotti. Neto criticou o treinador do Real Madrid, em setembro do ano passado, por minimizar a ofensa de um empresário espanhol que disse para Vini Jr "parar de fazer macaquice".



"A gente continua fazendo mal. Essa raça aqui é uma raça que deveria sair desse plano e ir embora, e fazer outra raça. Vou chegar na bota naqueles três racistas vagabundos. O que o Vini Jr sofreu e continua sofrendo (racismo). Outro vagabundo disse que ele é culpado. Aí o Ancelotti, outro otário, um babaca, disse que não tem nada a ver. Talvez porque você seja mais racista ainda, o técnico do Real Madrid", desabafou Neto na época.



Mais recentemente, depois de novos casos de racismo envolvendo o brasileiro acontecerem na Espanha, o treinador italiano saiu em defesa do jogador brasileiro. Em entrevista coletiva na semana passada, Ancelotti disse que Vini "é vítima de alguma coisa que não entende".