Árbitro traçou a linha errada na partida entre Crystal Palace e Brighton, pelo Campeonato Inglês - Reprodução/Crystal Palace

Publicado 13/02/2023 16:18

A Premier League anunciou nesta segunda-feira (13) a suspensão do árbitro John Brooks, que estava responsável pelo VAR na partida entre Crystal Palace e Brighton, neste último domingo (12), pela 23ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo terminou empatado por 1 a 1, mas o gol anulado incorretamente custou a vitória para os visitantes.

O jogo estava empatado em 0 a 0, quando Estupiñan abriu o placar para o Brighton. Entretanto, na hora de checar o gol, o árbitro John Brooks traçou a linha errado e anulou o gol incorretamente. Na hora de traçar a linha, o responsável pelo VAR colocou a linha em colocou James Tomkins, quando a mesma deveria ser posicionada em Marc Guehi.

Marc Guehi era o último homem no lance e dava condições para Estupiñan. Porém, ao traçar a linha em James Tomkins e ignorar a presença de Guehi, o árbitro marcou impedimento de maneira equivocada. O gol anulado custou a vitória para o Brighton, que ficou no empate por 1 a 1 e precisou voltar para casa com apenas um ponto na mala.

John Brooks foi afastado por tempo indeterminado pela Premier League. Com isso, o árbitro não apitará o clássico entre Liverpool e Everton, nesta segunda-feira (13), além do duelo entre Arsenal e Manchester City, na próxima quarta-feira (15). Ele será substituído por Andre Marriner e David Coote.