Paulo Vítor foi internado com urgência no último sábado - Foto: Divulgação

Publicado 13/02/2023 15:22

O goleiro brasileiro, Paulo Vítor, de 34 anos, foi internado com urgência no Hospital de Chaves, em Portugal, no último sábado. Em comunicado nesta segunda-feira, o clube Desportivo de Chaves, que o atleta defende, informou que o motivo foi uma indisposição. A previsão de alta do jogador não foi divulgada.

O Desportivo de Chaves esclareceu em nota que o brasileiro recorreu ao hospital para ser prontamente assistido pelos profissionais de saúde e que ele fez todos os exames necessários para aferir a sua condição de saúde. Além disso, o Departamento Médico do clube está acompanhando o estado do goleiro.

Em seu terceiro ano atuando pelo Desportivo de Chaves, Paulo Vítor foi titular em 22 dos 24 jogos disputados na atual temporada. Na última semana, o goleiro entrou em campo normalmente no empate sem gols com o Vizela, pela 20ª rodada da Liga Portuguesa.

O goleiro iniciou sua trajetória no futebol defendendo o Audax Rio, em 2008. Ele defendeu o Vitória, do Espírito Santo, o Rio Branco, do mesmo estado, e o Botafogo, de Ribeirão Preto, antes de se transferir para o futebol português. Antes do Chaves, ele passou por Rio Ave e pelo Varzim.