Meia do Millionarios foi agredido por torcedorReprodução

Publicado 13/02/2023 14:48

Colômbia - Um torcedor do Tolima invadiu o gramado em duelo contra o Millionarios, pelo Campeonato Colombiano, e agrediu o meia adversário, Daniel Cataño, pouco antes do confronto entre as duas equipes. Irritado, o jogador, que já defendeu o Tolima, revidou com um empurrão, e foi expulso pelo árbitro Wilmar Roldán.

Inacreditável: Um adepto do Deportes Tolima entrou em campo para agredir o jogador Daniel Cataño, do Millionarios

O jogo está suspenso.pic.twitter.com/QseKauKAro — Cabine Desportiva (@CabineSport) February 12, 2023

A expulsão revoltou os jogadores do Millionarios, que abandonaram a partida. O clube alegou falta de segurança para os atletas seguirem jogando. Com isto, o duelo teve que ser adiado pela Federação Colombiana de Futebol.

O Millionarios, agora, seguirá na Justiça tentando anular o cartão vermelho para Daniel Cataño. O meio-campista, inclusive, registrou queixa formal contra o torcedor, identificado como Alejandro Montenegro. Ele foi detido e pode ser impedido de entrar nos estádios do país para sempre.