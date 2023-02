Old Trafford, estádio do Manchester United - Getty Images

Publicado 13/02/2023 13:57 | Atualizado 13/02/2023 14:14

Proprietário do Twitter e da Tesla e um dos homens mais ricos, Elon Musk estaria interessado em comprar o Manchester United. Segundo o jornal "Daily Mail", o empreendedor de 51 anos faria uma proposta de cerca de 4,5 bilhões de libras (cerca de R$ 28 bilhões) para comprar o gigante inglês. Ainda conforme o portal, o empresário estaria ciente do prazo final para fazer essa oferta, que seria na próxima sexta-feira (17).

O rumor de Elon Musk comprar o clube inglês percorre a internet desde agosto do ano passado. Em tom de piada no Twitter, o empresário disse: "Estou comprando o Manchester United, de nada". A postagem ganhou muito engajamento por parte da torcida dos "Red Devils", o que aumentou mais ainda a expectativa de uma proposta partindo do filantropo. Porém, posteriormente ele falou que foi apenas uma "piada".

Outro bilionário que estaria interessado em comprar o Manchester United é o inglês Jim Ratcliffe. Entretanto, ainda não se sabe o valor que ele ofereceria. O mesmo empresário também tentou comprar o Chelsea após a saída do russo Roman Abramovich, mas perdeu a disputa para o norte-americano Todd Boehly.

O atual dono do Manchester United é a família Glazer, a qual é muito alvo de críticas por parte da torcida da equipe. Segundo a ESPN, eles buscam um comprador para o clube com uma certa urgência após as dívidas do clube chegarem a R$ 3,2 bilhões.