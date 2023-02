Benzema teve sua casa assaltada em janeiro de 2022 - CESAR MANSO / AFP

Benzema teve sua casa assaltada em janeiro de 2022CESAR MANSO / AFP

Publicado 13/02/2023 12:46

Os homens que assaltaram à casa do jogador Karim Benzema em 23 de janeiro de 2022 foram pegos por um dispositivo de geolocalização que estava em uma das bolsas de luxo levada por eles. Segundo o jornal espanhol "ABC", que teve acesso à documentação do caso, o pequeno aparelho, que é usado para evitar a perda das chaves ou de animais de estimação, foi crucial para correlacionar os horários apresentados em câmeras de segurança com o rastreamento exato dos assaltantes.

De acordo com o documento, dois rapazes pularam a cerca de uma das casas próximas a de Benzema, quebraram um vidro que dava acesso aos fundos e entraram na moradia do jogador enquanto ele atuava pelo Real Madrid contra o Elche, pelo Campeonato Espanhol.

Após, eles saíram do local em uma motocicleta com sacolas carregadas com bolsas de luxo da esposa do jogador, óculos de sol, algumas joias, além de entre 100 e 200 mil euros (cerca de R$ 500 mil a R$ 1 milhão, na cotação atual).

O veículo, que já havia sido identificado por câmeras de segurança, teve sua localização informada pelo GPS em um posto de gasolina em Valcarce de Fonolleres, em Lleida, na Espanha. Em seguida, os homens foram encontrados e um deles estava com uma mochila Gucci com um gato bordado.

Outra informação que foi relevante para os policiais ao decorrer da investigação foi um resíduo avermelhado no vidro que os assaltantes quebraram. Os investigadores associaram como sangue, que foi comprovado por meio de exame de DNA que era de um dos autores do crime.