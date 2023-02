Messi e Mbappé devem enfrentar o Bayern de Munique na Liga dos Campeões - FRANCK FIFE / AFP

Publicado 13/02/2023 11:45

O Paris Saint-Germain deve ir com força máxima para enfrentar o Bayern de Munique, na próxima terça-feira (14), pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. O técnico Christophe Galtier relacionou o meia Marco Verratti e os atacantes Lionel Messi e Kylian Mbappé, e indicou que não deve poupar nenhum jogador para a partida.

Verratti, Messi e Mbappé estavam afastados por problemas musculares. Os três jogadores não atuaram contra o Monaco, no último domingo (12), pelo Campeonato Francês. Desfalcado, o PSG foi derrotado por 3 a 1 e sofreu a segunda derrota consecutiva na temporada 2022/23 - também foi eliminado da Copa da França pelo Olympique de Marselha, dia 8.

Por outro lado, o Bayern de Munique não terá o atacante Sadio Mané à disposição. O senegalês foi a principal contratação do clube alemão na temporada, mas ele sofreu uma lesão na fíbula da perna direita em novembro do ano passado e ainda não está disponível. A lesão também foi responsável por tirá-lo da Copa do Mundo de 2022.

O PSG encara o Bayern de Munique nesta terça-feira (14), às 17h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. O clube francês tenta encerrar a sequência de derrotas na temporada, além de aliviar a crise interna. Após a derrota diante do Monaco, Neymar e Marquinhos discutiram com o diretor do clube.