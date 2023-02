Monumental de Nuñez tornou-se o maior estádio da América do Sul - Divulgação/River Plate

Publicado 13/02/2023 13:17

Após dois anos de obras, o Monumental de Nuñez se tornou no domingo o maior estádio da América do Sul. Na vitória do River Plate por 2 a 1 sobre o Argentinos Juniors, 83.196 pessoas estiveram presentes.

Essa é a nova capacidade, que supera o Monumental de La U, do Peru, com 80.093 lugares disponíveis. O Maracanã, outrora o Maior do Mundo, está em terceiro lugar na América do Sul, com 78.838 lugares.

De acordo com o 'Diário Olé', o número de torcedores na inauguração dos novos setores pode ter sido até maior. Por isso, a unidade especializada de Eventos em Massa da cidade de Buenos Aires investiga a possibilidade de excesso de público, o que pode render uma multa ao River Plate.



Para se tornar o maior estádio da região, o Monumental de Nuñez passou a ter três novas arquibancadas. Isso foi possível com a retirada da pista de atletismo, o que aproximou os torcedores do campo, representando um aumento de cerca de 11 mil torcedores nos jogos.

A direção do River Plate instalou assentos retráteis e também construiu 30 novos camarotes.

Veja o vídeo com as mudanças:

El Estadio más grande de Sudamérica. El nuestro, el Mâs Monumental pic.twitter.com/zZy3CRwDnf — River Plate (@RiverPlate) February 12, 2023