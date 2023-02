Luto - Reprodução

Publicado 13/02/2023 12:27

Um dos donos do Cuiabá, Manoel Dresch morreu na noite de domingo (12) em decorrência de complicações de um câncer no cérebro. O clube decretou luto oficial e não terá atividades nesta segunda-feira.

O empresário que tinha 66 anos chegou ao Cuiabá em 2003 como patrocinador, mas em 2009 resolveu comprá-lo do ex-jogador Gaúcho, o fundador, e desde então está com ele.



Tristeza no Cuiabá: Manoel Dresch era dono do clube desde 2009 e morreu Divulgação/Cuiabá

Manoel Dresch era pai do atual presidente do clube, Alexandre Dresch, e do vice Cristiano Dresch. E era irmão do presidente da Federação Matogrossense de Futebol (FMF), Aron Dresch.



"Obrigado por tudo, Manoel! Seguiremos trabalhando para honrar o seu legado e orgulhar ainda mais o estado de Mato Grosso", postou o Cuiabá nas redes sociais.