Publicado 13/02/2023 09:30 | Atualizado 13/02/2023 09:42

Rio - A situação de Neymar no PSG segue bastante complicada. De acordo com informações do jornal francês "Le Parisien", a atitude do brasileiro de ter discutido com o executivo de futebol do clube, Luis Campos, pegou muito mal em Paris. Com isso, a possibilidade do camisa 10 ser vendido na próxima janela de transferências aumentou ainda mais.

O brasileiro, de 31 anos, teria cobrado de forma ríspida Vitinha e Ekitike, após a derrota para o Monaco pelo Campeonato Francês. A atitude foi vista como uma conduta equivocada, algo que motivou uma interferência de Sergio Ramos no vestiário.

Nesta semana, o PSG terá um desafio muito grande contra o Bayern, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. As equipes se enfrentam nesta terça-feira, às 17 horas (no horário de Brasília), em Paris. Segundo a publicação, apenas uma campanha vitoriosa na competição pode fazer Neymar ficar novamente em alta no clube.





Por conta disso, o diário afirma que a diretoria do PSG está perdendo a paciência com Neymar. Caso uma volta por cima não aconteça na Champions League, existe a possibilidade do jogador ser vendido no meio do ano, mas seu alto salário (40 milhões de euros por ano), mais uma vez, deve ser o principal empecilho para uma negociação.