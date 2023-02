Christian Atsu em ação pela seleção ganesa - Ozan Kose / AFP

Christian Atsu em ação pela seleção ganesaOzan Kose / AFP

Publicado 12/02/2023 18:28

Claire Rupio, esposa do jogador Christian Atsu, viveu uma montanha russa de emoções nos últimos dias. O ganês desapareceu após o terremoto que atingiu a Turquia na última segunda-feira, foi dado como encontrado pela imprensa europeia horas depois, mas a informação foi desmentida pelo agente do atleta e um médico do Hatayspor, clube no qual atua. Em entrevista à "BBC Sports", ela falou sobre a situação desesperadora.

"Ainda rezo e acredito que ele está vivo. Foi chocante ouvir o clube dizer que ele foi encontrado e levado para o hospital, e horas depois as crianças ouviram pela rádio que não sabem onde ele está. Sei que o agente dele está lá, estão tentando o melhor para o encontrar, e acredito que ele vai trazer as novidades em que posso confiar. É tudo muito confuso", desabafou.



Em comunicado publicado no jornal turco "Ajansspor", Claire também contou os esforços que tem feito para encontrar o marido. A esposa de Atsu pediu ajuda ao clube e a autoridades governamentais.



"O treinador dele está na zona dos destroços. Não existe equipamento suficiente para resgatar as pessoas. Já pedi ajuda ao Hatayspor, às autoridades turcas, ao governo britânico para ajudarem com equipamento. Eles não conseguem ir mais fundo sem o equipamento necessária. O tempo está se esgotando", escreveu.



Atacante de 31 anos, Atsu está no futebol turco desde o meio do ano passado. Além do Chelsea, o ganês teve passagens por outros clubes importantes do futebol europeu como os também ingleses Everton e Newcastle e o Porto, de Portugal.



O terremoto da última segunda-feira, de magnitude 7,8, atingiu a Turquia em região próxima à fronteira com a Síria. De acordo com dados oficiais, a tragédia deixou 24 mil vítimas fatais (20,6 mil na Turquia e 3,5 mil na Síria).