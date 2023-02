Torcida do Manchester City no Etihad Stadium - FOTO: Paul ELLIS / AFP

Publicado 12/02/2023 16:01

Os torcedores do Manchester City não esconderam a insatisfação com a Premier League no jogo deste domingo, contra o Aston Villa. No Etihad Stadium, foi possível ver faixas e ouvir vaias e cânticos direcionados à entidade.

A partida deste domingo, que terminou com a vitória do City por 3 a 1, foi a primeira dos Citizens após a Premier League acusar o clube de violar uma série de regras financeiras entre 2009 e 2018.

Dois torcedores, por exemplo, estenderam uma bandeira que levava o desenho do dedo do meio levantado e a seguinte mensagem: "Investigue isso".

Em outro setor do estádio, havia um trocadilho com o sobrenome do advogado David Pannick, que foi contratado pelo City para defender o clube no caso. A frase dizia "Pannick nas ruas de Londres". O sobrenome faz referência à palavra "pânico".

De acordo com o jornalista Simon Bajkowski, do Manchester Evening News, a torcida ainda gritou: "Somos o Man City, nós vamos trapacear quando quisermos". Também houve música - essa positiva - para o Sheik Mansour, que é o dono do clube.

Por fim, vale destacar que, quando o hino da Premier League foi tocado no estádio, os torcedores começaram a vaiar.