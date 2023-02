Ednaldo Rodrigues - Divulgação

Publicado 12/02/2023 15:01

Rio - O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, pregou cautela na busca pelo novo técnico da seleção brasileira. Em entrevista à TV Globo, o mandatário afirmou que a procura pelo novo treinador está sendo feito de maneira responsável e que em breve haverá uma definição.

"A gente tem que ter muita tranquilidade, muita paciência e não sair atropelando treinadores que já tenham contratos para que eles rompam esses contratos, pois fica uma sequela. Nós estamos fazendo [a busca por um treinador] de uma forma muito responsável, conversando primeiro com os presidentes [de clubes] para depois chegarmos aos treinadores. É isso que estamos fazendo. Com certeza, em breve, esse assunto estará superado", disse Ednaldo.

A CBF busca um novo treinador para a Seleção desde dezembro, quando Tite deixou o cargo após a eliminação para a Croácia na Copa do Mundo. Apesar de não citar nomes, o que se sabe é que o favorito de Ednaldo para o cargo é Carlo Ancelotti, atual técnico do Real Madrid. O italiano tem contrato com o time espanhol até 2024 e a ideia é que ele assuma após encerrar a atual temporada europeia.