Erling HaalandAFP

Publicado 12/02/2023 18:58

Haaland pode desfalcar o Manchester City no jogo contra o Arsenal. O atacante levou uma pancada durante a vitória sobre o Aston Villa por 3 a 1, neste domingo, e virou dúvida para a partida da próxima rodada do Campeonato Inglês.

"Ele levou uma pancada e ficou desconfortável. Então, com 3 a 0, não queríamos correr o risco. Vamos avaliá-lo e, se não estiver pronto, jogaremos com outro. Espero que ele esteja pronto", disse Guardiola, na entrevista coletiva.

Este jogo, vale destacar, coloca frente a frente o líder e o vice-líder da Premier League. Atualmente, o Arsenal aparece na primeira posição, com 51 pontos. O City vem logo atrás, com 48.

Em tempo: as duas equipes se enfrentam na próxima quarta-feira, às 16h30 (de Brasília), no Emirates Stadium. A partida é válida pelo jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Inglês.