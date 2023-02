Cano mostra lado decisivo, aplica lei do ex e garante os três pontos para o Fluminense com direito a gol do meio de campo no clássico - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 12/02/2023 20:05

Rio - Fluminense e Vasco fizeram um clássico bastante agitado na tarde deste domingo (12), pela oitava rodada do Campeonato Carioca, diante de mais de 50 mil torcedores no Maracanã. O Tricolor levou a melhor e venceu por 2 a 0, com dois gols de Cano. Um deles foi um verdadeiro golaço, com o argentino marcando por cobertura do meio-campo.

Com a vitória, o Fluminense assume a vice-liderança do Campeonato Carioca, com 16 pontos, enquanto o Vasco fica na sexta posição, com 11. O time de Fernando Diniz volta a campo somente após o Carnaval, no dia 25, contra a Portuguesa, no Maracanã. Já o Vasco tentará se recuperar da derrota na próxima quinta-feira, no clássico contra o Botafogo, às 20h30, também no Maracanã.

As duas equipes fizeram um início de jogo bastante truncado, marcado por entradas mais fortes e clima quente, o que resultou em cinco cartões amarelos somente na primeira etapa. Após um começo mais pegado, o Fluminense conseguia ter mais a bola, mas esbarrava na falta de inspiração de seus homens de frente e abria muitos espaços para o Vasco, que soube explorar os contra-ataques.

Ao longo de todo primeiro tempo, o time de São Januário tomou conta da partida e foi quem teve as melhores chances de abrir o placar. O Fluminense só não foi para o vestiário derrotado graças ao goleiro Fábio, que fez duas grandes defesas. A primeira delas aconteceu quando Gabriel Pec ajeitou para Pedro Raul cabecear no cantinho, mas o camisa 1 foi buscar. Mais tarde, Pec arriscou uma bomba de fora da área e obrigou o goleiro tricolor a voar no ângulo direito para evitar o primeiro gol da partida.

Na volta para a segunda etapa, o Vasco deu a impressão de que conseguiria manter o controle da partida. Logo aos dois minutos, Pedro Raul quase abriu ao receber cruzamento e se antecipar a zaga tricolor, mas acabou cabeceando para fora. Em seguida, o time de Maurício Barbieri aparentou ter perdido o fôlego e deixou o rival gostar mais do jogo

Pelo lado do Fluminense, houve melhora ao longo do segundo tempo, principalmente pela entrada de Lima, que deu mais qualidade ao setor ofensivo. O meia, inclusive, teve grande chance para marcar ao invadir a área e receber bola açucarada de Martinelli, mas acabou batendo para fora. A missão de abrir o placar coube ao artilheiro Cano, que bateu de primeira após cruzamento de Samuel Xavier para estufar as redes aos 20 minutos.

Apesar do gol, o Fluminense não conseguiu continuar levando perigo ao adversário. O Vasco, por sua vez, não quis se entregar e tentou retomar a pressão que aplicou no primeiro tempo. A melhor oportunidade de empate do Gigante da Colina aconteceu pelos pés de Eguinaldo, que lançou Nenê no contra-ataque. O camisa 10 bateu forte para o gol, mas Fábio fez mais uma grande defesa.

Já nos acréscimos, a zaga do Vasco errou a troca de passes e deu a bola para Cano, que bateu do meio-campo, de primeira, para encobrir o goleiro Léo Jardim, marcar um golaço e dar números finais ao jogo.

FLUMINENSE X VASCO



Local: Maracanã (RJ)

Público presente: 57.631

Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo

Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Thiago Henrique Neto Correa Farinha

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Nino, David Braz e Guga; Martinelli, André e Arthur (Lima); Arias (Felipe Melo), Keno (Yago Felipe) e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

VASCO: Léo Jardim, Puma Rodríguez, Miranda, Léo e Lucas Piton; Rodrigo, Barros (Nenê) e Matías Galarza (De Lucca). Alex Teixeira (Erick Marcus), Gabriel Pec (Orellano) e Pedro Raul (Eguinaldo). Técnico: Maurício Barbieri.

Gol: Cano (20'/1ºT e 46'/2ºT)

Cartões amarelos: FLU: Cano, Arias, André, Fábio, Felipe Melo e Guga; VAS: Pedro Raul, Gabriel Pec e Matías Galarza