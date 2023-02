Com 38 pontos, Atlético de Madrid se mantém em quarto lugar do Espanhol - Foto: AFP

Publicado 12/02/2023 15:36

O Atlético de Madrid deu um passo importante na tentativa de se aproximar de Barcelona e Real Madrid, ao derrotar o Celta Vigo por 1 a 0 neste domingo, pelo Campeonato Espanhol. O time do técnico Diego Simeone jogou boa parte do segundo tempo com um jogador a menos e conquistou o triunfo com gol de Memphis Depay já no final do segundo tempo.

Com o resultado, o Atlético de Madrid fica na quarta posição, com 38 pontos, atrás de Barcelona (53), Real Madrid (45) e Real Sociedad (39). O Celta Vigo, por sua vez, ocupa a parte intermediária com 23 pontos.

O primeiro tempo foi equilibrado com poucas oportunidades de gol O Atlético teve mais volume de jogo, mas encontrou um adversário fechado, que anulou os seus pontos fortes. A melhor chance foi com Marcos Llorente, que pegou de primeira dentro da área após aproveitar um ótimo lançamento. A finalização foi bloqueada.

No segundo tempo, o Celta foi para cima e chegou com perigo com Iago Aspas, que corre para a bola dentro da área e bateu com força no canto esquerdo da meta. Jan Oblak deu um toque de leve na bola, o suficiente para salvar o Atlético.

A situação do time de Simeone ficou ruim aos 25 minutos, quando Savic foi expulso. O Celta, então, foi para cima, mas acabou castigado. Aos 44 minutos, Depay pegou o rebote e mandou para o fundo das redes, confirmando a vitória do Atlético.

Também pela rodada deste domingo, o Getafe (19°) e Rayo Vallecano (18º) fizeram um duelo direto contra o rebaixamento e ficaram no empate por 1 a 1.